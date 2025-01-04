18 мая 2024-го года Александр Усик впервые вышел в ринг против Тайсона Фьюри. Их первая встреча была перенесена с февраля на май из-за серьезного рассечения у "Цыганского короля".

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Рекордный заработок для украинца

Их первый долгожданный поединок длился все установленные 12 раундов. Но мог закончиться досрочной победой Усика, если бы Тайсона не спас гонг и канаты. Победителя боя определяли судьи, которые разделились в своих подсчетах в пользу украинца.

Александр Усик нанес первое поражение в карьере Тайсону Фьюри и стал первым "абсолютом" в хевивейте с 1999-го года после Леннокса Льюиса.

Реванш между боксерами состоялся 21 декабря. На этот раз на кону боя не стоял титул абсолютного чемпиона мира. Ведь Усик отказался от пояса IBF в июне и потерял этот статус. Во втором поединке в Эр-Рияде Усик и Фьюри снова отбоксировали все 12 раундов, но на этот раз все трое судей отдали единогласную победу Александру – трижды 116-112.

Если в первом бою соотношение гонорара было в пользу британца, то в реванше уже больше заработал Усик. За первый поединок Александр получил 45 миллионов долларов, а за реванш – 104,5 миллиона. В общем украинец обогатил сои карманы рекордными 149,5 миллионами долларов, которые заработал за две битвы против "Цыганского короля", пишет 24 Канал.

Интересно. Ранее сообщалось, что Усика гонорар за реванш должен был составить 114 миллионов, а Тайсона – 76 миллионов.

В 2025-м году Усик может получить еще один реванш. Соперником Александра может стать Даниэль Дюбуа.