Американец пригрозил Усику первым поражением в карьере

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в первом тяжелом весе Дэвид Бенавидес прокомментировал возможность проведения поединка против бывшего абсолютного чемпиона мира Александра Усика. Американец заявил, что готов принять вызов украинца и уверен в своей победе.

Об этом 29-летний боксер рассказал в интервью DAZN Boxing. Он отметил, что для него большая честь оказаться среди потенциальных соперников Усика в его финальном бою.

Бенавидес готов прервать беспроигрышную серию Усика

В то же время американец убежден, что способен нанести украинцу первое поражение на профессиональном ринге.

"Для меня большая честь, что Александр Усик вообще рассматривает меня в качестве соперника для своего финального боя. У него была выдающаяся карьера, но я однозначно одержу победу над Александром Усиком. Я и сам готов перейти в более тяжелый вес и принять этот вызов. Это будет большое, просто огромное испытание для меня, но я на все 100% уверен в себе и своих навыках. Поэтому я готов к любому, кто встанет на моем пути. Поединок против Александра Усика, пожалуй, войдет в историю как один из величайших боев всех времен", – заявил Бенавидес.

Напомним, Усик был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе в 2018 году, когда собрал все четыре главных чемпионских пояса. Сейчас украинский боксер рассматривает возможность возвращения в этот дивизион.

Ранее менеджер украинца Сергей Лапин сообщал о планах Усика снова побороться за звание абсолютного чемпиона мира в крузервейте.

В то же время на пути к потенциальному противостоянию с украинцем Бенавидес должен провести еще один важный поединок. 5 декабря американец встретится с чемпионом WBC Михалом Чесляком. На кону будет стоять объединение чемпионских титулов.