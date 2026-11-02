Американець пригрозив Усику першою поразкою в кар'єрі

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Про це 29-річний боксер розповів у коментарі DAZN Boxing. Він зазначив, що для нього велика честь опинитися серед потенційних суперників Усика на його фінальний бій.

Бенавідес готовий перервати безпрограшну серію Усика

Водночас американець переконаний, що здатен завдати українцю першої поразки на професійному рингу.

"Для мене велика честь, що Олександр Усик взагалі розглядає мене для свого фінального бою. У нього була видатна кар'єра, але я однозначно переможу Олександра Усика. Я й сам готовий піднятися у вазі та прийняти цей виклик. Це буде велике, просто величезне випробування для мене, але я на всі 100% упевнений у собі та своїх навичках. Тож я готовий до будь-кого, хто стане на моєму шляху. Поєдинок проти Олександра Усика, мабуть, увійде в історію як один із найвеличніших боїв усіх часів", – заявив Бенавідес.

Нагадаємо, Усик був абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі у 2018 році, коли зібрав усі чотири головні чемпіонські пояси. Наразі український боксер розглядає можливість повернення до цього дивізіону.

Раніше менеджер українця Сергій Лапін повідомляв про плани Усика знову поборотися за звання абсолютного чемпіона світу в крузервейті.

Водночас на шляху до потенційного протистояння з українцем Бенавідес має провести ще один важливий поєдинок. 5 грудня американець зустрінеться з чемпіоном WBC Міхалом Чесляком. На кону стоятиме об'єднання чемпіонських титулів.