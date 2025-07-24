"Это убийство": известный промоутер назвал боксера, с которым не стоит драться Усику

Александр Усик победил Даниэля Дюбуа в адской битве на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинский боксер во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе.

Дэвид Гиггинс высказался относительно будущего Александра Усика в боксе. Промоутер Джозефа Паркера назвал боксера, с которым не надо драться украинскому чемпиону, сообщает 24 канал со ссылкой RNZ.

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С кем не надо драться Усику?

Дэвид Гиггинс считает, что Александру Усику не надо драться против одиозного Джейка Пола. Украинскому чемпиону не стоит проводить именно боксерский бой с блогером из США.

Если Усик проведет с Полом настоящий боксерский поединок, это будет убийство, но юридически это не должно быть разрешено. Паркер против Пола? Это глупость. Я думаю, что более вероятно, что Энтони Джошуа проведет поединок с Джейком. Джозеф хочет драться за титул чемпиона мира, ничего личного,

– сказал Гиггинс.

Напомним, что Александр Усик досрочно победил Даниэля Дюбуа в реванше. Украинский боксер завершил бой техническим нокаутом в пятом раунде поединка.

Ранее сообщали, что Александр Усик провел битву взглядов с Джейком Полом, который претендует на бой с Королем хевивейта. Бойцы пожали руки и разошлись.