Речь идет о Джее Опетае. Майрис Бриедис представил, как бы закончились бои австралийского боксера против Александра Усика в двух весовых категориях, сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал бывшего латвийского бойца.

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Кому Усик мог бы проиграть в крузервейте?

Бриедис рассказал, в каком дивизионе Усик мог бы потерпеть поражение от Опетаи.

Эпоха нынешних спортсменов в крузервейте и в супертяжелом весе – Александр показал то, что нет бойца, кто бы мог победить его. Я бы хотел один бой посмотреть – против Опетаи в крузервейте или хевивейте. В хевивейте, думаю, Усик без проблем, не то, что без проблем, но разобрался бы с ним, в крузервейте – вряд ли,

– сказал Бриедис.

Ранее было много слухов о возможном опущении в весе Усика ради боя с Опетаей. Однако Александр уже провел реванш против Даниэля Дюбуа, в котором нокаутировал британца по ходу 5-го раунда. Впереди у украинского чемпиона прощальный поединок. Пока неизвестно, кто станет соперником Усика в его последнем танце на профи-ринге. Не исключено, что болельщики бокса увидят трилогию с Тайсоном Фьюри.

Также у победителя реванша Усик – Дюбуа, в котором победил украинец, был обязательный претендент Джозеф Паркер. Поэтому Александр может сойтись с новозеландцем в своем последнем поединке.

К слову, за спиной 30-летнего Опетаи 28 поединков, в которых он оформил 28 побед (22 – нокаутом).