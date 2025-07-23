Мова йде про Джея Опетаю. Майріс Брієдіс уявив, як би закінчились бої австралійського боксера проти Олександра Усика у двох вагових категоріях, повідомляє 24 Канал із посиланням на ютуб-канал колишнього латвійського бійця.

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Кому Усик міг би програти у крузервейті?

Брієдіс розповів, у якому дивізіоні Усик міг би зазнати поразки від Опетаї.

Епоха нинішніх спортсменів у крузервейті та у надважкій вазі – Олександр показав те, що немає бійця, хто б міг перемогти його. Я б хотів один бій подивитися – проти Опетаї в крузервейті або хевівейті. У хевівейті, думаю, Усик без проблем, не те, що без проблем, але розібрався б з ним, у крузервейті – навряд чи,

– сказав Брієдіс.

Раніше було багато чуток про можливе опущення у вазі Усика заради бою із Опетаєю. Однак Олександр вже провів реванш проти Даніеля Дюбуа, у якому нокаутував британця по ходу 5-го раунду. Попереду в українського чемпіона прощальний двобій. Наразі невідомо, хто стане суперником Усика у його останньому танці на профі-ринзі. Не виключено, що уболівальники боксу побачать трилогію із Тайсоном Ф'юрі.

Також у переможця реваншу Усик – Дюбуа, у якому переміг українець, був обов'язковий претендент Джозеф Паркер. Тому Олександр може зійтись із новозеландцем у своєму останньому поєдинку.

До слова, за спиною 30-річного Опетаї 28 поєдинків, у яких він оформив 28 перемог (22 – нокаутом).