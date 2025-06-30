Обидчика Ломаченко обвиняют в домашнем насилии: он угрожал "убрать" экс-супругу

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни влип в большой скандал. Бывшая жена боксера обвинила его в домашнем насилии.

Экс-жена американского боксера Лина Сеед подала в суд на Девина Хейни. Женщина рассказывала, что во время отношений с известным бойцом неоднократно стала жертвой домашнего насилия, информирует 24 Канал со ссылкой на TMZ Sports.

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Хейни угрожал экс-супруге

Хейни применял физическую силу против нее. Когда Лина была на последнем сроке беременности, Девин толкнул ее, разбив телефон. Несмотря на это Хейни угрожал "убрать" женщину в один момент, когда та будет гулять по улице. После чего боксер без разрешения пробил 8-недельной дочери уши.

Также бывший соперник Василия Ломаченко постоянно устраивал скандалы и конфликты в присутствии маленькой дочери.

В целях безопасности суд запретил Хейни видеться с дочерью до дальнейшего рассмотрения этого иска.

Напомним, что Девин Хейни провел на профи-ринге 33 боя, в которых одержал 32 победы (15 – нокаутом), не потерпев ни одного поражения. Еще один поединок был таким, что не состоялся (против Райана Гарсии из-за допинга соперника). Последний раз выходил в ринг 1 мая 2025 года, когда по единогласному решению судей одолел Хосе Рамиреса в Нью-Йорке – 118-110 и 119-109 (дважды).

К слову, Хейни провел бой против Ломаченко 20 мая 2023 года. Встреча длилась все раунды и закончилась сомнительной победой Дэвина. Хотя многие насчитали преимущество по очкам для украинца, а зал встретил победу Хейни свистом.