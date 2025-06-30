Кривдника Ломаченка звинувачують у домашньому насильстві: він погрожував "прибрати" ексдружину

Колишній абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні влип у великий скандал. Колишня дружина боксера звинуватила його у домашньому насильстві.

Ексдружина американського боксера Ліна Сеєд подала до суду на Девіна Хейні. Жінка розповідала, що під час стосунків із відомим бійцем неодноразово стала жертвою домашнього насильства, інформує 24 Канал із посиланням на TMZ Sports.

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Хейні погрожував ексдружині

Хейні застосовував фізичну силу проти неї. Коли Ліна була на останньому терміні вагітності, Девін штовхнув її, розбивши телефон. Попри це Хейні погрожував "прибрати" жінку в один момент, коли та гулятиме вулицею. Після чого боксер без дозволу пробив 8-тижневій доньці вуха.

Також колишній суперник Василя Ломаченка постійно влаштовував скандали та конфлікти у присутності маленької доньки.

У цілях безпеки суд заборонив Хейні бачитись із донькою до подальшого розгляду цього позову.

Нагадаємо, що Девін Хейні провів на профі-рингу 33 бої, у яких здобув 32 перемоги (15 – нокаутом), не зазнавши жодної поразки. Ще один двобій був таким, що не відбувся (проти Раяна Гарсії через допінг суперника). Востаннє виходив у ринг 1 травня 2025 року, коли за одноголосним рішенням суддів здолав Хосе Раміреса у Нью-Йорку – 118-110 та 119-109 (двічі).

До слова, Хейні провів бій проти Ломаченка 20 травня 2023 року. Зустріч тривала усі раунди та закінчилась сумнівною звитягою Девіна. Хоча багато хто нарахував перевагу за очками для українця, а зал зустрів звитягу Хейні свистом.