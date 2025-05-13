"Это будет голодный боец": экс-чемпион мира оценил возможность проведения боя Дюбуа – Фьюри

Фанаты бокса и рядовые зрители хотели бы еще раз увидеть Тайсона Фьюри в ринге. Тем более, что есть несколько ярких претендентов, которые могли бы устроить настоящее шоу вместе с "Цыганским королем".

Среди потенциальных соперников Фьюри – Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа. Тони Белью высказался о возможном бое между Тайсоном и "Динамитом", сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

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Может ли Тайсон подраться с Фьюри

Тони Белью считает, что проведение боя зависит от мотивации Тайсона Фьюри. Ведь "Цыганский король" может вернуться на ринг по разным причинам.

Бывший чемпион мира отметил, что Фьюри может осуществить камбэк ради денег, или ради того, чтобы оставить за собой большой след в боксе.

Мне нужно увидеть возвращение Фьюри на ринг, ведь если он вернется только ради денег, то это будет видно в ночь боя. Если Фьюри вернется ради денег, то это будет видно. Если он вернется ради наследства, то ты будешь иметь дело с другим зверем. Это будет голодный боец, и это опасный боец,

– сказал Беллью.

Напомним, что Тайсон Фьюри дважды проиграл Александру Усику в 2024 году. Последнее поражение состоялось в декабре, после чего "Цыганский король" в начале января этого года объявил о завершении боксерской карьеры.

Ранее Даниэль Дюбуа назвал следующего соперника после боя против Александра Усика. Британский боксер не против провести поединок с Тайсоном Фьюри.