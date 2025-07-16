Роскошная модель, родившая наследника Дюбуа: что известно о скрытом романе соперника Усика

Британский боксер Даниэль Дюбуа в основном держит личную жизнь под занавесом. Однако в прошлом году будущий оппонент Александра Усика показал свою вторую половинку

Вероятно, Даниэль Дюбуа женился во время перерыва после боя против Энтони Джошуа. А в начале 2025 года, возможно, британский боксер впервые стал отцом, сообщает 24 канал со ссылкой на SportsCasting.

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Что известно о возлюбленной Дюбуа?

По имеющейся информации, Даниэль Дюбуа встречается с Раисой Фокс из Бразилии. Известно, что любимая британца была моделью подиума и несколько лет работала в родной стране, а также в Милане.

Впоследствии девушка Дюбуа переехала в Лондон, где сейчас и проживает. Сообщают, что Фокс по образованию специалист в области психологии.

Когда начались отношения Даниэля Дюбуа и Раисы Фокс пока неизвестно. Однако в 2023 году девушка опубликовала в инстаграме фото в боксерских перчатках, оставив подпись: "1 месяц влюбленности в бокс".

Фокс в боксерских перчатках / Фото из инстаграма девушки

В 2024 году Даниэль Дюбуа поделился совместным фото с Раисой Фокс перед боем против с Энтони Джошуа. Британский боксер подписал фотографию: "Я и моя девушка вышли на прогулку". Однако "Динамит" впоследствии удалил кадры.

Дюбуа и Фокс вместе на прогулке / Фото из инстаграма боксера

Британские СМИ в сентябре 2024 года сообщали, что Даниэль Дюбуа скоро станет отцом. Ведь его возлюбленная Раиса Фокс была беременна. Впоследствии стало известно, что у британского боксера родился сын.

В конце марта Раиса Фокс подтвердила слухи, что стала мамой. Бывшая модель опубликовала фото с малышом, которое подписала: "Поздравляю всех! Я – Зион Рио Дюбуа".

К слову. Даниэль Дюбуа совсем скоро будет драться против Александра Усика. Реванш между британским боксером и украинским чемпионом состоится 19 июля 2025 года в Лондоне.

Ранее мы рассказывали о том, сколько заработают Александр Усик и Даниэль Дюбуа за реванш. Боксеры получат огромные средства за адскую битву на "Уэмбли".