По словам Александра Усика, его любимая жена 15 июля должна была приехать в Лондон. Поэтому Екатерина будет поддерживать мужа в реванше против Даниэля Дюбуа на "Уэмбли" 19 июля, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Посетит ли жена Усика реванш против Дюбуа?

Украинский боксер признался, сколько времени не виделся с женой.

Я не думаю о Даниэле. Я думаю, что мне надо работать. Сейчас - поговорить с тобой. Иногда мне это нравится, иногда нет. Через 2-3 часа у меня тренировка. Сегодня (15 июля – 24 Канал) моя жена приезжает в Лондон. Я не видел ее три месяца. Я хочу обнять жену. И выпить черного чая. Пуэра, думаю. Но я не могу сейчас пить пуэр, потому что он крепкий. Если я его выпью, я не смогу спать всю ночь. Я буду пить газировку,

– сказал Усик.

Напомним, что тренировочный лагерь Усика в рамках подготовки к реваншу против Дюбуа проходил в Испании. Именно там живут от начала полномасштабной войны его сыновья, которые были гостями его лагеря. Зато Екатерина и две дочери остаются жить в Украине.

К слову. Александра и Екатерина живут в счастливом браке уже 15 лет. Супруги воспитывают четверых детей: Елизавету, Михаила, Кирилла и самую младшую Марию, которая родилась в январе прошлого года.

Отметим, что на кону реванша Усик – Дюбуа будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Это будет предпоследний бой в профессиональной карьере украинца.