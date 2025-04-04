Экс-чемпион спрогнозировал соперников на финальные бои в карьере Усика

Недавно Александр Усик заявил, что его большая карьера подходит к логическому окончанию. Ему осталось провести два грандиозных боя перед уходом на пенсию, хотя в команде украинца не подтвердили этих слов боксера.

Бывший чемпион мира Даррен Баркер высказал свое мнение относительно будущего Александра Усика. Британский экс-боксер назвал собственную последовательность соперников, с которыми должен подраться непобедимый украинец, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing News.

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С кем должен подраться Усик

Баркер заявил, что Джозеф Паркер больше заслужил битву с Усиком, чем Даниэль Дюбуа реванша. Также Даррен назвал, фаворита возможного противостояния Усик – Паркер.

Кто должен стать следующим соперником Усика? Я думаю, что Паркер больше заслужил на этот бой, чем Дюбуа. Я бы лучше посмотрел на бой Усик – Паркер. Я считаю, что Александр сначала подерется с Джозефом, а потом будет объединение поясов с Дюбуа. Для меня все равно Усик идет фаворитом в бою с Паркером. Александр – это мастер, он просто волшебник,

– сказал Баркер.

Напомним, что WBO обязала Усика провести защиту пояса против временного чемпиона по линии Паркера, который недавно легко нокаутировал Мартина Баколе. Взамен Александр хочет дать реванш Дюбуа, которого побеждал летом 2023-го года.

Сам "Динамит" заверил, что хочет подраться с Паркером, ведь имеет с ним с Паркером, потому что у него есть незаконченное дело. Дюбуа не смог подраться с Джозефом в феврале 2025-го из-за болезни, которая скосила его за несколько дней до боя.

В то же время промоутер Эдди Хирн призвал Усика отказаться от этих двух поединков и уйти на пенсию.