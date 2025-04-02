Эдди Хирн оценил реальность таких поединков. По словам авторитетного промоутера, сначала Джейк Пол провел бы два боя против бывшего чемпиона по боксу Энтони Джошуа, пишет 24 Канал со ссылкой на The Stomping Ground.

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Хирн о возможных боях Пола против гигантов хевивейта

Только после двух встреч с Эй Джеем Пол-младший бы вышел в октагон против Александра Усика. Хотя Хирн признался, что не представляет, как боксер может провести бой по правилам MMA.

Джейк мог бы провести два поединка подряд – сначала с Джошуа в боксе, а потом с Усиком в ММА. Я не думаю, что боксеры вообще будут драться в ММА. Хотя, конечно, есть исключения. Я не представляю Усика,

– сказал Хирн.

Напомним, что впервые о бое Усика против Пола-младшего заговорили как раз в команде украинского боксера. Сам Александр не стал категорически выступать "против" такого противостояния и уже даже обратился к боксеру-блогеру. Зато Пол устроил опрос среди своих сторонников относительно того, стоит ли ему драться с украинским чемпионом мира по боксу.

К слову. Последний раз Джейк Пол выходил в ринг в середине ноября 2024-го года, когда по решению судей победил легендарного Майка Тайсона.

Глава одной из самых популярных организаций MMA – PFL заговорил, что хочет заняться организацией боя Усика против Пола-младшего в следующем 2026-м году.