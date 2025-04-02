Едді Хірн оцінив реальність таких поєдинків. За словами авторитетного промоутера, спершу Джейк Пол провів би два бої проти колишнього чемпіона з боксу Ентоні Джошуа, пише 24 Канал із посиланням на The Stomping Ground.

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Хірн про можливі бої Пола проти гігантів хевівейту

Лише після двох зустрічей з Ей Джеєм Пол-молодший би вийшов в октагон проти Олександра Усика. Хоча Хірн зізнався, що не уявляє, як боксер може провести бій за правилами MMA.

Джейк міг би провести два поєдинки підряд – спочатку з Джошуа в боксі, а потім з Усиком у ММА. Я не думаю, що боксери взагалі будуть битися в ММА. Хоча, звісно, є винятки. Я не уявляю Усика,

– сказав Хірн.

Нагадаємо, що вперше про бій Усика проти Пола-молодшого заговорили якраз у команді українського боксера. Сам Олександр не став категорично виступати "проти" такого протистояння та вже навіть звернувся до боксера-блогера. Натомість Пол влаштував опитування серед своїх прихильників щодо того, чи варто йому битись з українським чемпіоном світу з боксу.

До слова. Востаннє Джейк Пол виходив у ринг у середині листопада 2024 року, коли за рішенням суддів переміг легендарного Майка Тайсона.

Очільник однієї із найпопулярніших організацій MMA – PFL заговорив, що хоче зайнятись організацією бою Усика проти Пола-молодшого у наступному 2026 році.