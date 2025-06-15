Мой золотой билет, – Дюбуа в очередной раз выступил с громким заявлением перед реваншем против Усика

Александр Усик и Даниэль Дюбуа совсем скоро определят сильнейшего в супертяжелом дивизионе. Оба боксера плодотворно готовятся, чтобы показать высокое мастерство и забрать трон.

Даниэль Дюбуа высказался относительно реванша против Александра Усика. Британский боксер полон уверенности перед боем с украинским чемпионом, сообщает 24 канал со ссылкой на Frank Warren's Queensberry Promotions.

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Дюбуа высказался о реванше с Усиком

Даниэль Дюбуа высказался о своих ощущениях перед реваншем против Александра Усика. Британский боксер заявил, что чувствует себя уверенно накануне поединка.

"Динамит" в который раз заявил, что победит украинского чемпиона. Британцу неважно, как одолеть Короля хевивейта.

Вообще не нервничаю. Привычное волнение перед боем, ничего особенного, что могло бы меня остановить. Мой прогноз? Победа. Просто победа. Нокаут, по очкам – что бы не было, главное победа. Это мой золотой билет. Это мой прогноз – победа, и все,

– сказал Дюбуа.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года. Место проведения реванша "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее Александр Усик провел тренировку под открытым небом, удивив фанатов и простых прохожих.