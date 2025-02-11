Грезит местью: Паркер угрожает отобрать титул Дюбуа ради боя с Усиком

Уже 22 февраля поклонники бокса увидят две захватывающие битвы, которые состоятся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В одной из них Даниэль Дюбуа будет защищать свой титул чемпиона мира по версии IBF в хевивейте в бою против Джозефа Паркера.

Победитель этого противостояния может выйти на бой за "абсолют" против непобедимого Александра Усика. Накануне поединка Джозеф Паркер разбрасывается громкими заявлениями о вероятной победе над Даниэлем Дюбуа.

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Амбициозные планы Паркера

Боксер из Новой Зеландии не скрывает того, что планирует отобрать титул у "Динамита", чтобы подраться с Усиком. Но даже не бой с Александром является самым большим приоритетом Паркера. Джозефом руководит желание мести, сообщает 24 Канал со ссылкой на Big Fight Weekend.

Я с нетерпением жду этого грандиозного вызова. Не только драться с Даниэлем Дюбуа за титул чемпиона мира по версии IBF, но и оказаться на большом турнире в Эр-Рияде, жду возможности показать себя. Никогда не стоит заглядывать слишком далеко вперед, но я собираюсь отобрать титул чемпиона IBF у Дюбуа. Дальше надо драться с Усиком за звание абсолютного чемпиона, а потом отомстить тем ребятам, которые когда-то меня одолели. Для меня это идеальный сценарий, который я себе представляю,

– заявил Паркер.

Напомним, что Дюбуа еще в декабре 2024-го года бросил вызов Усику на реванш. Летом 2023-го Даниэль проиграл Александру техническим нокаутом в 9-м раунде. Теперь он хочет отомстить украинскому сопернику. Но сначала ему следует одолеть Паркера. Многие люди в мире бокса делают ставку на победу Джозефа.

33-летний новозеландский боксер имеет за своей спиной 33 боя, в которых одержал 35 побед (23 – нокаутом), потерпев три поражения. Зато у Дюбуа 22 победы в 24-х проведенных поединках (21 – нокаутом), а также два поражения.