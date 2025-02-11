Боксеры будут бороться за чемпионский пояс IBF в супертяжелом весе. Победитель поединка получит шанс встретиться с Александром Усиком в противостоянии за абсолют. Известный боксер Дэвид Прайс поделился ожиданиями от боя.

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Прогноз от Прайса

Британский боксер Дэвид Прайс прокомментировал предстоящий бой между Джозефом Паркером и Даниэлем Дюбуа. Олимпийский призер считает, что оба бойца покажут отличный поединок, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing UK.

Также Прайс спрогнозировал победителя поединка. Британец объяснил, почему он думает, что Даниэль Дюбуа одолеет Джозефа Паркера, выделив его преимущество над соперником.

Я думаю, что Дюбуа победит в поздних раундах. Он слишком сильный и агрессивный для Паркера. Но Джозеф очень хорошо боксирует под руководством Энди Ли, он одержал несколько хороших побед, в том числе над Деонтеем Уайлдером и Чжаном Чжилеем. Так что Джозеф Паркер действительно на ходу, но Дюбуа идет на более мощном ходу. Поэтому в их поединке я выберу Дюбуа,

– прокомментировал Прайс.

Напомним, что Даниэль Дюбуа появлялся в ринге в сентябре 2024 года в бою с Энтони Джошуа. "Динамит" завершил поединок досрочно, нокаутировав ЭйДжея в пятом раунде.

Также Дюбуа отметился вызывающим поведением после реванша Усик – Фьюри. Даниэль вышел на ринг и вызвал Александра на бой, украинский чемпион принял предложение британца.