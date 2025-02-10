Диллиан Уайт поделился мыслями относительно боксеров современности. Британец назвал лучших бойцов в супертяжелом весе, конечно, оставив место для Усика, сообщает 24 канал со ссылкой на BoxNation.

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Сложный выбор

Диллиан Уайт заявил, что ему сложно выбрать тройку лучших боксеров в хевивейте. Британец объяснил, это тем, что сейчас немало хороших бойцов, претендующих на высокую награду.

Временный чемпион назвал таких боксеров, как Чжан Чжилей, Джозеф Паркер, Агит Кабаел, Мартин Баколе, Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри. Уайт считает, что все вышеперечисленные бойцы могут войти в топ-3 лучших в дивизионе.

Трудно сказать. Можно назвать Дюбуа, Паркера, Фьюри. Окей, Фьюри проиграл Усику. Но Усик – особенный парень,

– сказал Уайт.

Напомним, что Александр Усик победил в первом бою Тайсона Фьюри в мае прошлого года раздельным решением судей. Украинский боксер стал абсолютным чемпионом мира.

Во втором поединке Усик одолел "Цыганского короля" единогласным решением судей. Украинский чемпион удачно защитил титулы и вписал свою фамилию в историю бокса.