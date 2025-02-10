Ділліан Вайт поділився думками щодо боксерів сучасності. Британець назвав найкращих бійців у надважкій вазі, звісно, залишивши місце для Усика, повідомляє 24 канал із посиланням на BoxNation.

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Складний вибір

Ділліан Вайт заявив, що йому складно обрати трійку найкращих боксерів у хевівейті. Британець пояснив, це тим, що наразі чимало хороших бійців, які претендують на високу відзнаку.

Тимчасовий чемпіон назвав таких боксерів, як Чжан Чжилей, Джозеф Паркер, Агіт Кабаєл, Мартін Баколе, Ентоні Джошуа, Тайсона Ф'юрі. Вайт вважає, що усі вищеперераховані бійці можуть увійти у топ-3 найкращих у дивізіоні.

Важко сказати. Можна назвати Дюбуа, Паркера, Ф'юрі. Окей, Ф'юрі програв Усику. Але Усик – особливий хлопець,

– сказав Вайт.

Нагадаємо, що Олександр Усик переміг у першому бою Тайсона Ф'юрі у травні минулого року роздільним рішенням суддів. Український боксер став абсолютним чемпіоном світу.

У другому поєдинку Усик здолав "Циганського короля" одноголосним рішенням суддів. Український чемпіон вдало захистив титули та вписав своє прізвище в історію боксу.