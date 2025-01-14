"Покажу несколько новых навыков": Дюбуа дерзко обратился к будущему сопернику

Даниэль Дюбуа вскоре сразится с Джозефом Паркером. Боксеры уже встретились и провели пресс-конференцию, а также битву взглядов.

"Динамит" высказался о предстоящем поединке против новозеландца. Британский супертяжеловес не сомневается в своей победе, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News 24.

Читайте также Промоутер Усика назвал причину, почему реванш с Дюбуа может не состояться

Дюбуа сделал дерзкое заявление

Даниэль Дюбуа обратился к своему будущему оппоненту Джозефу Паркеру. Британский супертяжеловес пообещал новозеландскому боксеру дать несколько уроков.

"Динамит" отметил, что он полностью сосредоточен на поединке с Паркером. Британец отметил, что он будет слишком сильным, большим и быстрым для представителя Новой Зеландии.

Я научу тебя нескольким вещам. Поскольку ты говоришь, что только начал, я дам тебе несколько уроков, покажу несколько новых навыков. Паркер всегда был славным парнем, но как только прозвучит гонг, мы постараемся оторвать друг другу голову. У меня больше нет сообщений для своего соперника,

– сказал Дюбуа.

Напомним, что бой между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). "Динамит" должен победить новозеландца, чтобы драться с Александром Усиком.