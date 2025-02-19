Надо быть на высоте, – Паркер рассказал, благодаря чему победит Дюбуа

Уже совсем скоро Даниэль Дюбуа и Джозеф Паркер сойдутся в адском мегафайте. "Динамит" намерен одолеть новозеландца, чтобы сразиться за "абсолют" с Александром Усиком.

Однако Паркер не планирует легко отдавать победу британцу. Новозеландский боксер хочет забрать у Дюбуа титул IBF и стать следующим чемпионом в супертяжелом весе.

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Как Паркер планирует побить Дюбуа

Джозеф Паркер выразил уверенность в победе над Даниэлем Дюбуа. Новозеландец рассказал, что знает, как действовать в бою против британского чемпиона.

Паркер заявил, что действия Дюбуа в поединке не будут сюрпризом для него. Джозеф рассказал, что Даниэль будет идти вперед и наносить удары, чтобы завершить бой досрочно.

Мне действительно надо быть на высоте. Я должен быть значительно лучшим, чем с Чжаном и Уайлдером. Я чувствую, что это нужно из-за давления, которое он испытывает, а также из-за его комбинаций. Он – силач. Поэтому я должен быть намного лучше и намного более сконцентрированным,

– сказал Паркер.

Джозеф рассказал, что он и его команда имеет отличный план на бой с Даниэлем. Паркер заявил, что он сможет избежать опасных ситуаций и контратаковать Дюбуа.

Напомним, что бой Дюбуа – Паркер состоится 22 февраля в Эр-Рияде. Победитель поединка станет чемпионом мира в супертяжелом весе по версии IBF и получит шанс сразиться с Александром Усиком за "абсолют".