"Будут драться за шанс": промоутер Дюбуа назвал главную цель боя против Паркера

Через три дня Даниэль Дюбуа будет защищать титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе. Новозеландский боксер Джозеф Паркер намерен одолеть "Динамита" и отобрать титул.

Фрэнк Уоррен высказался относительно боя Дюбуа – Паркер. Также промоутер британца оценил важность поединка его подопечного с новозеландским претендентом, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

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Уоррен о бое с Дюбуа – Паркер

Фрэнк Уоррен выделил возраст обоих боксеров (Дюбуа – 27, а Паркеру – 33). Британский промоутер заявил, что это не много для супертяжелого веса.

Однако спортивный функционер отметил, что один из соперников сейчас на подъеме, а для второго этот бой является последним шансом в карьере. Также Уоррен назвал главную цель боя Дюбуа – Паркер.

Усик – супертяжеловес номер 1 в мире с тремя поясами, Тайсон Фьюри завершил карьеру, поэтому номер 1 и 2 будут драться друг с другом. Два следующих лучших супертяжеловеса мира будут драться на ринге за шанс объединить пояса против Усика,

– сказал Уоррен.

Промоутер также отметил, что бой Дюбуа – Паркер будет замечательным. Ведь победитель получит все лавры, а тот, кто потерпит поражение, будет очень разочарован.

Напомним, что противостояние между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером должно состояться в аравийском Эр-Рияде. Дата проведения мегафайта 22 февраля 2025 года.