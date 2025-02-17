Бывший чемпион мира назвал возможный исход боя Дюбуа – Паркер

Вскоре ценители бокса и рядовые зрители смогут увидеть фантастический мегафайт. Даниэль Дюбуа и Джозеф Паркер сойдутся в адской битве за чемпионский пояс IBF в супертяжелом весе.

22 февраля в аравийском Эр-Рияде состоится зрелищный вечер бокса. Главным событием которого будет бой Дюбуа – Паркер. Победитель получит шанс сразиться с Александром Усиком за абсолют в хевивейте, сообщает 24 канал.

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Джойс о бое Дюбуа – Паркер

Джо Джойс высказался относительно предстоящего поединка между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером. Британский боксер считает, что победит сильнейший.

Джойс вспомнил, что он дрался с обоими боксерами. По его мнению, новозеландец имеет шансы победить британца по очкам. Или же Дюбуа победит своего визави нокаутом.

Это зависит от той ночи. У них обоих хороший потенциал, поэтому я очень хочу увидеть, кто победит. Я не уверен, кто выиграет, но я думаю, что это будет отличный бой,

– цитирует Джойса Sky Sports.

Напомним, что Даниэль Дюбуа дрался в последний раз в сентябре прошлого года против Энтони Джошуа. "Динамит" досрочно победил ЭйДжея в пятом раунде боя на "Уэмбли".

Джозеф Паркер появлялся в ринге в марте 2024 года. Тогда новозеландский супертяжеловес в 12-раундовом поединке одолел китайского гиганта Чжана Чжилея раздельным решением судей.