Дюбуа сорвал титульный бой с Паркером: что произошло и кто заменит "Динамита"

Уже 22 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоится большой вечер бокса. В рамках андеркарда Даниэль Дюбуа должен был защищать свой пояс чемпиона мира по версии IBF в хевивейте против в бою против Джозефа Паркера.

Однако 20 февраля появилась шокирующее известие, что бой Дюбуа – Паркер отменен. Его сорвал Даниэль, который подхватил вирус и находится под пристальным наблюдением медиков, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Читайте также Чемпион мира получил нового соперника за три дня до боя: его экс-соперника могли отравить

Почему отменили бой Дюбуа – Паркер

Поэтому в срочном порядке организаторы вечера бокса начали искать нового соперника для Джозефа Паркера. К счастью, много времени этот поиск оппонента не занял. 22 февраля новозеландский боксер сойдется в ринге против до сих пор конголезского бойца Мартина Баколе.

К слову, 31-летний конголезский боксер имеет за своей спиной 21 победу в 22-х боях (16 – нокаутом) и одно поражение от Майкла Хантера.

Важно! Победитель боя Дюбуа – Паркер должен был стать следующим соперником Александра Усика. Триумфатор этого поединка и непобедимый украинец должны были провести поединок за "абсолют" в хевивейте.

Несмотря на это все ожидается, что в следующем поединке Дюбуа таки сойдется на одном ринге с Александром Усиком в реванше за абсолютное чемпионство в хевивейте. Ведь Даниэль сохраняет за собой пояс IBF, а бой Паркер – Баколе не будет титульным.

Следует отметить, что это уже не первый отмененный бой в рамках андеркарда этого вечера бокса 22 февраля в Эр-Рияде. Ранее Флойд Скофилд снялся с поединка против Шакура Стивенсона тоже из-за проблем со здоровьем. Ему стало плохо из-за интенсивной сгонки веса. Хотя его отец сообщал версию с отравлением сына.