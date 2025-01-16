В январе Александр Усик имел разговор с Фрэнком Уорреном. Во время диалога украинский боксер назвал, с кем выйдет в ринг в следующий раз, информирует 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

Стоит узнать Джошуа может сорвать реванш Усик – Дюбуа

Следующий соперник Усика

Авторитетный промоутер заговорил о бое Даниэля Дюбуа и Джозефа Паркера, который состоится уже 22 февраля. Боксеры уже даже провели дуэль взглядов.

Александр сказал мне на прошлых выходных, что он будет драться с победителем поединка Даниэля Дюбуа против Джозефа Паркера, чтобы во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в хевивейте,

– рассказал Уоррен.

Напомним, что Дюбуа бросил вызов Усику после реванша украинца против Тайсона Фьюри. Александр согласился и попросил Турки Аль аш-Шейха провести этот поединок. Как раз реванш Усик – Дюбуа входит в планы главы по вопросам развлечений в Саудовской Аравии.

К слову. Усик уже проводил бой против Дюбуа в августе 2023-го во Вроцлаве (Польша). Поединок закончился в 9-м раунде техническим нокаутом от Александра.

Интересно, что появилась информация, что не только Усик претендует на бой против победителя противостояния Дюбуа – Паркер. Планы непобедимого украинца может сломать Энтони Джошуа.