Дюбуа после нокаута от Усика снова может стать чемпионом мира

Британский боксер Даниэль Дюбуа, который дважды проиграл Александру Усику, может снова стать чемпионом мира. В команде чемпиона WBO Фабио Уордли рассматривают "Динамита" как возможного соперника.

Как сообщает Sky Sports, команда Уордли провела переговоры о возможной защите титула чемпиона мира WBO против Дюбуа. Даниэля рассматривают как возможного соперника из-за того, что у Фабио сорвались поединки с другими боксерами.

Смотрите также Сможет ли Уайлдер победить Чисору и стать соперником Усика

Как Дюбуа может снова стать чемпионом мира?

Менеджер Уордли Майк Офо сказал, что Фабио хотел драться с Усиком за все пояса после победы над Джозефом Паркером, однако украинец хочет встретиться с Деонтеем Уайлдером.

Также команда британца стремились организовать бой с Чисорой или Уайлдером на 4 апреля, но они решили встретиться в очном поединке в Лондоне.

Что касается Даниэля Дюбуа, то, очевидно, это бой, на который Фабио был бы готов. Нет ничего лучше, чем полностью британский поединок за титул чемпиона мира в тяжелом весе!,

– сказал Офо.

Фрэнк Уоррен, промоутер Дюбуа, тоже высказался о бое против Уордли. По его словам, поединок может состояться уже весной 2026 года.

"Мы обсуждаем различные вопросы с Фабио, а также с Даниэлем. Что бы ни случилось, они оба должны драться, они оба хотят драться и они будут драться. Поэтому, вероятно, они будут драться в конце апреля – в начале мая", – сказал он.

Какой чемпионский путь Дюбуа и Уордли?