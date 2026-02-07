Дюбуа после нокаута от Усика снова может стать чемпионом мира
- Команда WBO чемпиона Фабио Уордли рассматривает возможность боя с Даниэлем Дюбуа, поскольку другие поединки сорвались.
- Бой между Уордли и Дюбуа может состояться весной 2026 года, поскольку обе стороны заинтересованы в поединке.
Британский боксер Даниэль Дюбуа, который дважды проиграл Александру Усику, может снова стать чемпионом мира. В команде чемпиона WBO Фабио Уордли рассматривают "Динамита" как возможного соперника.
Как сообщает Sky Sports, команда Уордли провела переговоры о возможной защите титула чемпиона мира WBO против Дюбуа. Даниэля рассматривают как возможного соперника из-за того, что у Фабио сорвались поединки с другими боксерами.
Как Дюбуа может снова стать чемпионом мира?
Менеджер Уордли Майк Офо сказал, что Фабио хотел драться с Усиком за все пояса после победы над Джозефом Паркером, однако украинец хочет встретиться с Деонтеем Уайлдером.
Также команда британца стремились организовать бой с Чисорой или Уайлдером на 4 апреля, но они решили встретиться в очном поединке в Лондоне.
Что касается Даниэля Дюбуа, то, очевидно, это бой, на который Фабио был бы готов. Нет ничего лучше, чем полностью британский поединок за титул чемпиона мира в тяжелом весе!,
– сказал Офо.
Фрэнк Уоррен, промоутер Дюбуа, тоже высказался о бое против Уордли. По его словам, поединок может состояться уже весной 2026 года.
"Мы обсуждаем различные вопросы с Фабио, а также с Даниэлем. Что бы ни случилось, они оба должны драться, они оба хотят драться и они будут драться. Поэтому, вероятно, они будут драться в конце апреля – в начале мая", – сказал он.
Какой чемпионский путь Дюбуа и Уордли?
В 2024 году Александр Усик завоевал все четыре титула в супертяжелом весе благодаря победе против Тайсона Фьюри. После первого боя боксеры договорились о реванше, препятствием для которого был Дюбуа.
Британский боксер был официальным претендентом по линии IBF. Ради реванша с Фьюри украинцу пришлось отказаться от титула, который Дюбуа получил в боях против Филиппа Хрговича и Энтони Джошуа.
В июле 2025 года Усик провел второй бой с Дюбуа и нокаутировал британца. Тем самым боксер вернул себе титул IBF и снова стал абсолютным чемпионом мира.
После этого в WBO начали требовать, чтобы Александр провел обязательную защиту, от чего он отказался. Спортсмен оставил титул, который перешел к Уордли.
По данным BoxRec, Фабио выиграл 20 боев на профессиональном ринге и не потерпел ни одного поражения.