Видео нокаута: Дюбуа победил Уордли во втором раунде

В Лондоне состоялся второй поединок между британскими боксерами Даниэлем Дюбуа и Фабио Уордли. Их первая встреча прошла 9 мая в Манчестере и завершилась победой Дюбуа.

На этот раз соперники вновь встретились на ринге, чтобы определить, кто сильнее. Победу в реванше одержал Дюбуа, сообщает 24 Канал.

Дюбуа – Уордли: видео нокаута

Дюбуа с первых секунд поединка продемонстрировал свое превосходство, мощным ударом справа отправив Уордли в нокдаун. Несмотря на это, бой продолжился, а чемпион не ослаблял давления, то и дело совершая атаки противника опасными сериями ударов и приближая досрочную развязку.

Реванш между британскими боксерами завершился техническим нокаутом в пользу Дюбуа во втором раунде. Действующий чемпион уверенно доказал свое превосходство и успешно защитил титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе.

Нокаут в бою Дюбуа – Уордли: смотрите видео

Сразу после триумфа над Уордли Дюбуа заявил о готовности провести объединительный бой-реванш с обладателем пояса IBF Филипом Хрговичем. После брутального нокаута британца на ринге появился хорватский боксер. Соперники обменялись взглядами, а Хргович официально вызвал Дюбуа на поединок.

Боксеры уже встречались 1 июня 2024 года на арене Kingdom в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Тогда победу одержал Дюбуа, нанеся Хрговичу первое и пока единственное поражение в профессиональной карьере.