Хотя The Ring уже давало инсайд о дате реванша Усик – Дюбуа. Авторитетное издание сообщило, что гиганты хевивейта сойдутся на ринге уже 12 июля 2025-го года на лондонском "Уэмбли".

Стоит внимания Экс-чемпион подтвердил имя боксера, который подерется против победителя реванша Усик – Дюбуа

Прогноз Дюка Маккензи

Бывший чемпион мира Дюк Маккензи высказался относительно возможного реванша и шансов "Динамита" на победу, информирует 24 Канал со ссылкой на talkSPORT Boxing.

Экс-чемпион уверен, что в реванше Дюбуа будет иметь свои моменты, где он будет доминировать над Усиком в ринге. Ведь Александр не может провести полный бой, не пропустив при этом ни одного удара от Даниэля.

"Возможно, ему придется подниматься с ринга, но у него есть характер и способность сделать это. Ведь у Дюбуа тяжелые кулаки, и сейчас он стал намного лучше. Но достаточно ли он улучшился для этого уровня?" – отметил Маккензи.

Дюк добавил, что Дюбуа не будет драться против старого и истощенного чемпиона мира, у которого есть слабые места в защите. Эти все слова точно не касаются Усика, у которого, по мнению Маккензи, нет визуальных пробелов в обороне. Поэтому у Александра есть все шансы на победу в реванше.

Я считаю, что он завершит карьеру непобежденным. Я просто не вижу, как Дюбуа сможет его победить, и думаю, что Усик уйдет из бокса с нулем в графе поражений. Мне бы хотелось, чтобы Дюбуа победил. Я бы хотел увидеть, как он одолел бы Александра Усика, но я реально не вижу, как такое может произойти,

– заявил Маккензи.

Напомним, что в августе 2023-го года Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в 9-м раунде. Встреча состоялась в польском городе Вроцлав. После этого фиаско Даниэль провел три победных боя. Зато украинец дважды победил Тайсона Фьюри в прошлом году.