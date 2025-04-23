Экс-чемпион подтвердил имя боксера, который подерется против победителя реванша Усик – Дюбуа

Команды Александра Усика и Даниэля Дюбуа ведут переговоры о реванше. В то же время обоих боксеров обязали провести защиты поясов против Джозефа Паркера (WBO) и Дерека Чисоры (IBF).

В WBO уже поступила петиция об отсрочке боя Александра Усика против Джозефа Паркера, который мог помешать реваншу за "абсолют" в хевивейте. Ожидается, что новозеландский боксер проведет в ближайшем будущем бой против победителя реванша Усик – Дюбуа.

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Маккензи о шансах Паркера

Бывший чемпион мира Дюк Маккензи высказался относительно шансов Паркера на бой против триумфатора реванша, информирует 24 Канал со ссылкой на talkSPORT Boxing.

Конечно, Паркеру не повезло, но ему одновременно и повезло, потому что без сомнения он подерется с победителем реванша Усик – Дюбуа. Не думаю, что будут аргументы против,

– сказал Маккензи.

Такого же мнения придерживается известный промоутер Фрэнк Уоррен. К слову, 33-летний Паркер имеет за своей спиной 36 побед на профи-ринге (24 – нокаутом) при 3-х поражениях в 39-ти боях.

Напомним, что в феврале текущего 2025-го года Паркер должен был провести бой против Дюбуа в Эр-Рияде. Именно в этом противостоянии должен был определиться следующий соперник Усика. Но за несколько дней до вечера бокса Даниэль снялся с поединка из-за болезни. На ринге Дюбуа заменил Мартин Баколе, которого Джозеф нокаутировал уже во втором раунде, защитив пояс временного чемпиона WBO.