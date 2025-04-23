У WBO вже надійшла петиція щодо відтермінування бою Олександра Усика проти Джозефа Паркера, який міг стати на заваді реваншу за "абсолют" у хевівейті. Очікується, що новозеландський боксер проведе у найближчому майбутньому бій проти переможця реваншу Усик – Дюбуа.

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Маккензі про шанси Паркера

Колишній чемпіон світу Дюк Маккензі висловився щодо шансів Паркера на бій проти тріумфатора реваншу, інформує 24 Канал із посиланням на talkSPORT Boxing.

Звичайно, Паркеру не пощастило, але йому водночас і пощастило, бо без сумніву він поб'ється з переможцем реваншу Усик – Дюбуа. Не думаю, що будуть аргументи проти,

– сказав Маккензі.

Такої ж думки дотримується відомий промоутер Френк Воррен. До слова, 33-річний Паркер має за своєю спиною 36 перемог на профі-рингу (24 – нокаутом) при 3-х поразках у 39-ти боях.

Нагадаємо, що у лютому поточного 2025-го року Паркер повинен був провести бій проти Дюбуа в Ер-Ріяді. Саме у цьому протистоянні повинен був визначитись наступний суперник Усика. Але за декілька днів до вечора боксу Даніель знявся із поєдинку через хворобу. На ринзі Дюбуа замінив Мартін Баколе, якого Джозеф нокаутував вже у другому раунді, захистивши пояс тимчасового чемпіона WBO.