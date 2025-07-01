Занимается спортом и хочет жить только в Украине: что известно и где сейчас старшая дочь Усика

Александр и Екатерина Усик воспитывают четырех своих детей. Самой старшей в семье известного боксера является Елизавета, которой в феврале текущего года исполнилось 15 лет.

24 Канал рассказывает о самом старшем ребенке в семье Александра и Екатерины Усик. Елизавета в своем возрасте уже активно занимается спортом и грандиозно празднует свои дни рождения.

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Елизавета Усик живет в Украине

Елизавета Усик родилась 24 февраля 2010 года. Девочка стала первым ребенком в семье известного боксера. Екатерина и Александр не так часто делится контентом своих детей. Поэтому эти редкие кадры детей привлекают внимание аудитории.

Уже в свои 15 лет Лиза демонстрирует свой сильный характер. Старшая дочь Усика продолжает жить в Украине несмотря на постоянные вражеские обстрелы. Елизавета не хочет жить в безопасности за рубежом, ведь в Киеве остаются все ее друзья, здесь она учится и занимается спортом.

К слову, также под Киевом вместе с Екатериной Усик живет не только Елизавета, но и самая младшая дочь семьи Мария. Зато сыновья Кирилл и Михаил живут с бабушкой и дедушкой в Испании.

Елизавета Усик / Фото из инстаграма ее мамы Екатерины

Активно занимается спортом

В соцсетях довольно нередко появляются видео с тренировки Елизаветы под бдительным оком тренера. Дочь вся в звездного отца.

Тренер дочери Усика выкладывал сложные и изнурительные тренировки девочки. Она работает с митболом, гирей, штангой, а также делает беговые упражнения и вообще контрастные тренировки.

Видео с тренировки Елизаветы Усик

Александр Усик также показывал совместную тренировку со старшей дочерью.

Видео совместной тренировки Усика со старшей дочерью

Грандиозный день рождения

В 2025-м году Елизавете исполнилось 15 лет. Семья громко отпраздновала 15-летие старшей дочери, пригласив известных звезд шоубиза.

Одним из вирусных видео стал танец украинского боксера с Надеждой Дорофеевой. Также среди приглашенных звезд была Елена Омаргалиева.

Ну и как тут без красивых фото главной именинницы этого вечера, которого бы без нее не было – Елизаветы.

Екатерина Усик выложила несколько фотографий и видео со дня рождения дочери у себя в инстаграме.

Празднование 15-летия Елизаветы Усик / Фото из инстаграма Екатерины Усик

Известный боксер мило поздравил дочь с праздником у себя в инстаграме, выложив совместное фото.

Мой свет,

– подписал фото Усик.



Усик поздравил дочь с днем рождения / Скриншот из инстаграма

Также Елизавета зарегистрирована в инстаграме, где на нее подписаны 154 пользователя. Видно, что дочь Усика не является активной пользовательницей этой соцсети, ведь запостила в свой профиль только четыре публикации. Зато Лиза подписана на 295 человек, а ее страница является частной (закрытой).