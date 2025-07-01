Занимается спортом и хочет жить только в Украине: что известно и где сейчас старшая дочь Усика
- Елизавета Усик, старшая дочь Александра Усика, живет в Украине и активно занимается спортом, тренируясь под руководством тренера.
- На свое 15-летие в 2025 году Елизавета отпраздновала с семьей и приглашенными звездами, включая Надежду Дорофееву и Елену Омаргалиеву.
- Елизавета не стремится жить за границей, несмотря на опасность, и остается в Киеве, где учится и имеет друзей.
- В Instagram Елизавета имеет 154 подписчика и только четыре публикации, сохраняя свою страницу частной.
Александр и Екатерина Усик воспитывают четырех своих детей. Самой старшей в семье известного боксера является Елизавета, которой в феврале текущего года исполнилось 15 лет.
24 Канал рассказывает о самом старшем ребенке в семье Александра и Екатерины Усик. Елизавета в своем возрасте уже активно занимается спортом и грандиозно празднует свои дни рождения.
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Елизавета Усик живет в Украине
Елизавета Усик родилась 24 февраля 2010 года. Девочка стала первым ребенком в семье известного боксера. Екатерина и Александр не так часто делится контентом своих детей. Поэтому эти редкие кадры детей привлекают внимание аудитории.
Уже в свои 15 лет Лиза демонстрирует свой сильный характер. Старшая дочь Усика продолжает жить в Украине несмотря на постоянные вражеские обстрелы. Елизавета не хочет жить в безопасности за рубежом, ведь в Киеве остаются все ее друзья, здесь она учится и занимается спортом.
К слову, также под Киевом вместе с Екатериной Усик живет не только Елизавета, но и самая младшая дочь семьи Мария. Зато сыновья Кирилл и Михаил живут с бабушкой и дедушкой в Испании.
Елизавета Усик / Фото из инстаграма ее мамы Екатерины
Активно занимается спортом
В соцсетях довольно нередко появляются видео с тренировки Елизаветы под бдительным оком тренера. Дочь вся в звездного отца.
Тренер дочери Усика выкладывал сложные и изнурительные тренировки девочки. Она работает с митболом, гирей, штангой, а также делает беговые упражнения и вообще контрастные тренировки.
Видео с тренировки Елизаветы Усик
Александр Усик также показывал совместную тренировку со старшей дочерью.
Видео совместной тренировки Усика со старшей дочерью
Грандиозный день рождения
В 2025-м году Елизавете исполнилось 15 лет. Семья громко отпраздновала 15-летие старшей дочери, пригласив известных звезд шоубиза.
Одним из вирусных видео стал танец украинского боксера с Надеждой Дорофеевой. Также среди приглашенных звезд была Елена Омаргалиева.
Ну и как тут без красивых фото главной именинницы этого вечера, которого бы без нее не было – Елизаветы.
Екатерина Усик выложила несколько фотографий и видео со дня рождения дочери у себя в инстаграме.
Празднование 15-летия Елизаветы Усик / Фото из инстаграма Екатерины Усик
Известный боксер мило поздравил дочь с праздником у себя в инстаграме, выложив совместное фото.
Мой свет,
– подписал фото Усик.
Усик поздравил дочь с днем рождения / Скриншот из инстаграма
Также Елизавета зарегистрирована в инстаграме, где на нее подписаны 154 пользователя. Видно, что дочь Усика не является активной пользовательницей этой соцсети, ведь запостила в свой профиль только четыре публикации. Зато Лиза подписана на 295 человек, а ее страница является частной (закрытой).