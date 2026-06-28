Редкие кадры: как выглядит дочь Владимира Кличко от единственного брака

Личная жизнь спортсменов, их семьи и дети всегда вызывают большой интерес у людей. Не является исключением и украинский боксер Владимир Кличко, который обычно тщательно оберегает свою частную жизнь и почти не делится информацией о семье и дочери.

Впрочем, в своё время в сети всё же появлялись подробности о его единственном ребёнке. Что именно известно о дочери спортсмена и как она выглядит, расскажет 24 Канал.

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Что известно о дочери Кличко-младшего?

Кая-Евдокия – единственная дочь Кличко и американской актрисы Хайден Панеттьери, родившаяся 9 декабря 2014 года. Родители девочки были помолвлены, но официально брак не оформляли. Свое второе имя она получила в честь бабушки братьев Кличко.

После расставания пары в 2018 году из-за зависимости матери полную опеку над ребёнком получил Владимир.

Кая переехала в Украину и долгое время жила в Киеве вместе с бабушкой. Сейчас 11-летняя девочка ведет активный образ жизни: увлекается верховой ездой, плаванием и катанием на лыжах. Кроме того, она настоящий полиглот и свободно говорит на четырёх языках – украинском, английском, немецком и французском.

Внешне она очень похожа на свою звездную маму, однако высокий рост унаследовала от отца. Несмотря на огромный интерес публики, Владимир Кличко категорически отказывается комментировать воспитание дочери и строго защищает ее частную жизнь от прессы. Из-за этого в социальных сетях и СМИ практически нет её актуальных современных фотографий.

Как выглядит Кая-Евдокия / Фото, ранее опубликованные в открытых источниках

Об отношениях Кличко с Панеттьери

Новые подробности об их прошлом стали известны благодаря автобиографии Панеттьери "Это я: расплата" (This Is Me: A Reckoning), опубликованной в мае 2026 года. В книге она отметила, что сейчас не состоит в отношениях, а также открыто заявила о своей бисексуальности, рассказав, что испытывала влечение к женщинам ещё с детства.

В то же время личная жизнь Кличко остаётся закрытой и не обсуждается в СМИ.