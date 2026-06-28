Втім, свого часу в мережі все ж з'являлися подробиці про його єдину дитину. Що саме відомо про доньку спортсмена та як вона виглядає, розповість 24 Канал.

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Що відомо про доньку Кличка-молодшого?

Кая-Євдокія, єдина донька Кличка та американської акторки Гайден Панеттьєрі, яка народилася 9 грудня 2014 року. Батьки дівчинки були заручені, але офіційно шлюб не оформлювали. Своє друге ім'я вона отримала на честь бабусі братів Кличків.

Після розставання пари у 2018 році через залежності матері, повну опіку над дитиною отримав Володимир.

Кая переїхала до України й тривалий час мешкала в Києві разом із бабусею. Зараз 11-річна дівчинка веде активний спосіб життя: захоплюється верховою їздою, плаванням та катанням на лижах. Крім того, вона є справжнім поліглотом і вільно розмовляє чотирма мовами – українською, англійською, німецькою та французькою.

Зовні вона дуже схожа на свою зіркову маму, проте високий зріст успадкувала від батька. Попри величезний інтерес публіки, Володимир Кличко категорично відмовляється коментувати виховання доньки та суворо захищає її приватність від преси. Через це в соціальних мережах і ЗМІ практично немає її актуальних сучасних фотографій.

Як виглядає Кая-Євдокія / Фото, які раніше були опубліковані у відкритих джерелах

Про стосунки Кличка з Панеттьєрі

Нові подробиці про їхнє минуле стали відомі завдяки автобіографії Панеттьєрі "Це я: розплата" (This Is Me: A Reckoning), опублікованій у травні 2026 року. У книзі вона зазначила, що зараз не перебуває у стосунках, а також відкрито заявила про свою бісексуальність, розповівши, що відчувала потяг до жінок ще з дитинства.

Водночас особисте життя Кличка залишається непублічним і не обговорюється в медіа.