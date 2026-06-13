У цьому матеріалі 24 Канал зібрав усі відомості та згадки про те, які футбольні вподобання мають брати Клички. Зокрема, вони вболівають за українського та за німецького гранда футболу.
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За який український клуб уболівають Клички?
Віталій Кличко, який нині є міським головою Києва, розповів, що з дитинства вболівав за Динамо. Він відвідував матчі улюбленої команди на стадіоні "Республіканський" (нині – НСК "Олімпійський). Власне так він і познайомився з Валерієм Лобановським.
Володимир Кличко, як і старший брат, в Україні також уболіває за київське Динамо. Зокрема, український гранд навіть дарував боксеру спеціальну футболку з прізвищем видатного українського спортсмена та номером 12, що символізує номер усіх уболівальників.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Які клуби в Німеччині підтримують брати Клички?
Свою боксерську кар'єру брати Клички будували в Німеччині. Тому не дивно, що вони неодноразово перетинались із німецькими футбольними зірками. Найпалкіше, очевидно, боксери підтримували головну команду Бундесліги – мюнхенську Баварію.
Однак Володимир неодноразово з'являвся на публіці у футболках чи атрибутах інших клубів. Серед них були й дортмундська Боруссія, й Гамбург, й Айнтрахт із Франкфурта, й Фортуна. Навіть швейцарський Янг Бойз Кличко свого часу не оминув увагою.
Цікаві факти про братів Кличків
- Брати Клички народились у родині військового за межами України. Їхнім місцем народження є Киргизстан і Казахстан.
- Віталій із дитинства захоплювався єдиноборствами. Натомість Володимир мріяв стати лікарем.
- Тривалий час Україну асоціювали саме переважно з братами Кличками. Як і з футболістом Андрієм Шевченком.