Дон Чарльз прокомментировал поведение Александра Усик. Тренер Даниэля Дюбуа отметил, что, что они просто задели украинца за живое, поэтому Усик вел себя нехарактерно для себя, передает 24 Канал со ссылкой на Queensberry Promotions.

Вот так Звездный боксер позарился на бой против Усика: на его счету более 40 нокаутов

Чарльз о нехарактерном поведении Усика

Наставник британского боксера сравнил Усика с клоуном или танцором, который играет эту роль. Дон пообещал больше не вдаваться в подробности относительно этой перепалки. В то же время тренер Дюбуа заверил, что они хорошо проанализируют Александра и нанесут ему дебютное поражение на профи-ринге.

Он шутил, ему нравится играть роль клоуна, фокусника, он танцор и все такое. Он как будто меняет цвета. В глубине души он знает, что мы его разгадали его, потому что, как я сказал, он как хамелеон, который меняет цвета, чтобы влиться в среду. Он знает, что мы его разгадали. Все эти актерские игры он использует как дымовую завесу, чтобы скрыть то, что на самом деле происходит,

– заявил Чарльз.

Напомним, что Дюбуа продолжает убеждать всех в своей победе в предстоящем реванше 19 июля. На кону второго боя боксеров будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

К слову. Первый бой остался за Усиком. Александр победил техническим нокаутом в 9-м раунде во Вроцлаве (Польша). По ходу 5-го раунда Дюбуа пробил ниже пояса украинца, после чего тот оказался на настиле ринга.

Интересно, что Дюбуа и его команда уверены, что удар в том 5-м раунде был по всем правилам бокса, а Усик просто симулировал. Для Усика следующий бой станет 24-м в профессионалах. В предыдущих поединках Александр оформил 23 победы (14 – нокаутом).