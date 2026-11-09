В Стамбуле избили Мурада Алиева: боксерский поединок закончился массовой дракой

Боксерский вечер в Стамбуле завершился массовой дракой с участием спортсменов, представителей команд и болельщиков. После поединка за вакантный титул WBC Silver в супертяжелом весе уроженец России Мурад Алиев оказался в эпицентре массовой потасовки и получил несколько ударов по голове.

Инцидент произошел 7 ноября, когда 31-летний Алиев встретился с турецким боксером Умутом Чамкираном. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением присудили победу представителю Франции, пишет The Sun.

В Стамбуле избили Мурада Алиева

Таким образом, Алиев завоевал вакантный пояс WBC Silver, а его соперник потерпел первое поражение на профессиональном ринге.

Однако главные события развернулись уже после финального гонга. Празднуя победу, Алиев подошел к канатам и продемонстрировал провокационный жест в сторону зрителей. Это вызвало возмущение болельщиков. Когда боксеры вновь оказались рядом, между ними вспыхнула стычка, которая быстро переросла в массовую драку.

За считанные секунды ринг заполонили представители обеих команд, охранники и зрители, покинувшие трибуны и устремившиеся к месту конфликта. Участники толкались, обменивались ударами и преследовали друг друга за пределами ринга. С трибун в сторону арены также летели посторонние предметы, в частности стулья.

Сам Алиев оказался в центре событий и получил несколько ударов, в том числе по затылку. Боксеру удалось выбраться из толпы только после того, как потасовка приобрела особенно масштабный характер.

Драка в Стамбуле после боя: смотрите видео

Что известно о соперниках

Для Чамкирана этот результат стал первым поражением в профессиональной карьере. Кроме того, во время пятого раунда турецкий спортсмен потерял одно очко из-за нарушения правил – удара после команды рефери.

Алиев родился 31 июля 1995 года в Москве, однако в шестилетнем возрасте вместе с семьей переехал во Францию. Боксер имеет азербайджанское происхождение и представляет Францию на международных соревнованиях. В 2019 году он завоевал серебряную медаль на Европейских играх.

Также он известен скандальным эпизодом на Олимпийских играх-2020 в Токио. После дисквалификации в четвертьфинальном поединке Алиев в знак протеста оставался сидеть на ринге примерно 45 минут, выражая несогласие с решением судей.

Несмотря на массовую драку после поединка в Стамбуле, результат встречи остался в силе: Мурад Алиев одержал победу и стал обладателем титула WBC Silver в супертяжелом весе.