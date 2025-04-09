Забавный выбор: в команде Усика назвали желаемого соперника для Дюбуа

Чемпион мира по версии IBF в хэвивейте Даниэль Дюбуа уже вскоре может получить своего следующего соперника. "Динамит" близок к реваншу с Александром Усиком и может провести поединок с Джозефом Паркером.

Директор команды украинского чемпиона WBC, WBA, WBO, IBO в хевивейте Сергей Лапин ворвался в комментарии аккаунта Boxing Ukraine в инстаграме, где в комментариях под постом оставил свой выбор следующего соперника Даниэля Дюбуа. В команде Александра Усика назвали забавного оппонента, пишет 24 Канал.

Стоит внимания Промоутер Усика раскрыл детали относительно следующего боя украинского чемпиона

Оригинальный выбор Лапина

В инстаграме сделали публикацию со словами промоутера Фрэнка Уоррена о том, что следующий бой "Динамита" состоится в июле. Британец выбирает среди трех кандидатов.

Сергей Лапин выбрал в соперники Дюбуа основателя и владельца интернет-сервиса Amazon Джеффа Безоса.

Состояние 61-летнего американского предпринимателя оценивается в космические 195 миллиардов долларов. Безос в течение 2018-2021-го годов был самым богатым человеком мира по версии агентства Bloomberg.

Напомним, что промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что уже в ближайшее время Дюбуа официально получит своего следующего соперника. Также отмечалось, что уже летом текущего года Даниэль вернется в ринг. Однако Уоррен не стал называть конкретного имени соперника, ведь британец выбирает среди трех кандидатов.