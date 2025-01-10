Уверенность зашкаливает: Хирн назвал единственного боксера, который способен победить Усика

Руководитель компании "Matchroom Boxing" Эдди Хирн продолжает гнуть свое мнение относительно возможностей Джея Опетая. Британский промоутер называет австралийского боксера единственным бойцом в мире, который может победить Александра Усика.

Эдди Хирн уверен, что Джею Опетаи по силам нанести Александру Усику первое поражение в карьере украинца. Также авторитетный промоутер выдал странное заявление в сторону непобедимого украинского боксера, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

Стоит узнать Промоутер рассказал, через сколько времени может состояться бой Усик – Опетая

Хирн высоко оценивает возможности Опетая

По мнению Хирна, теперь Усик проводит поединки только с теми соперниками, которые принесут ему большие гонорары. Хотя ранее Александр заверил, что в карьере бокс и его достижения стоят у него на первом месте, а не заработанные деньги.

Сейчас единственным боксером, который способен победить Усика, является Джей Опетая. Сначала ему нужно показать, что он может конкурировать в хевивейте. Посмотрите сейчас на Усика, ему нужны только те бои, которые будут приносить деньги. Я думаю мы сможем организовать бой Усика с Опетаей. Сначала мы планируем организовать бой Опетаи против Хильберто Рамиреса,

– заявил Эдди Хирн.

Справка. 8 января 2025-го года Джей Опетая провел бой против Дэвида Ника из Новой Зеландии. Поединок состоялся в Австралии. Встреча закончилась уже в 4-м раунде, когда Опетая брутально вырубил Ника. Дэвид завалился на канвас ринга и потерял сознание.

Также Эдди Хирн назвал ориентировочный срок, через который могут провести бой Усик – Опетая. По его словам, болельщики не увидят поединок в этом 2025-м году.