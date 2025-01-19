Бой за три титула: потенциальный соперник Усика возглавит "Битву промоутеров"

Уже летом 2025-го года поклонников бокса ждет интересный вечер бокса. В Саудовской Аравии состоится "Битва промоутеров".

Это будет противостояние двух авторитетных промоутеров – Эдди Хирна и Оскара де ла Хойи. Оба будут иметь в своем распоряжении по 5 слотов боксеров, которые проведут поединки друг против друга.

Вот так Потенциального соперника Усика предостерегли от боя против украинского чемпиона

Кто возглавит "Битву промоутеров"

Сообщается, что возглавит этот вечер бокса бой Джея Опетая, который есть в списке потенциальных соперников Александра Усика. Этот будет битва за три чемпионских титула в крузервейте. Австралийский боксер, владеющий поясом IBF, выйдет в ринг против чемпиона мира по версиям WBO и WBA Хильберто Рамиреса, информирует 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Мне кажется, что противостояние Опетая – Рамирес станет лучшим поединком из всех возможных. Мы пообщались со всеми заинтересованными сторонами и можем подтвердить, что этот бой станет частью будущего ивента,

– заявил Эдди Хирн.

Отметим, что организацией этого турнира 5х5 будет заниматься Руководитель Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх.

Интересно. У Хирна уже есть негативный опыт в таком соревновании. Промоутер Энтони Джошуа ("Matchroom") 1 июня 2024-го года "всухую" проиграл Фрэнку Уоррену ("Queensberry") – 0:10. На этот раз Эдди Хирн попытается реабилитироваться за провал.

Напомним, что Опетая уже уже бросил вызов на бой Усику. Джей заявил, что ждет звонка от команды украинского чемпиона мира, если эта битва им нужна. Однако для этого Джею нужно получить несколько чемпионских титулов и перейти в хевивейт. Или же Усику вернуться в крузервейт.

Добавим, что 8 января 2025-го года Опетая брутально нокаутировал новозеландца Дэвида Ника в 4-м раунде. Джей провел успешную защиту чемпионского титула. Зато Усик отдыхает после двух подряд побед над Тайсоном Фьюри и ждет, будет ли драться в реванше против Даниэля Дюбуа, у которого 22 февраля 2025-го года бой против Джозефа Паркера.