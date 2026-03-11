Двукратная олимпийская чемпионка Британии жестоко нокаутировала соперницу в "нокауте года"

Двукратная олимпийская чемпионка по тхэквондо Джейд Джонс успешно дебютировала в боксе. В Дерби (Англия) она победила американскую звезду реалити-шоу Египта Крисс нокаутом во втором раунде.

Бой состоялся в рамках Misfits Duel 2 на арене Vaillant Live. Крисс является дочерью легендарных хип-хоп исполнителей: Энтони Крисса из Naughty by Nature и Сандры Дентон из Salt-N-Pepa, сообщает BBC.

Почему именно этот нокаут стал вирусным?

В одном из эпизодов поединка она выполнила очень редкую для бокса комбинацию – три одинаковых удара подряд, три левых хука. Последний удар попал чрезвычайно чисто прямо в челюсть соперницы.

После этого соперница буквально упала лицом вперед, и момент выглядел очень драматично. Жесткий нокаут в дебютном поединке произвел сильное впечатление на зрителей.

Именно этот эпизод – три левых хука подряд и зрелищное падение – мгновенно разлетелся по социальным сетям и спортивным сайтам, став одним из самых обсуждаемых моментов боя, а комментаторы боя назвали это "нокаутом года".

Кто такая Джейд Джонс?