Двукратная олимпийская чемпионка Британии жестоко нокаутировала соперницу в "нокауте года"
- Джейд Джонс, двукратная олимпийская чемпионка по тхэквондо, успешно дебютировала в боксе, победив Египтянку Крисс нокаутом во втором раунде.
- Нокаут стал вирусным из-за редкой комбинации из трех левых хуков, завершившейся чистым ударом в челюсть соперницы.
Двукратная олимпийская чемпионка по тхэквондо Джейд Джонс успешно дебютировала в боксе. В Дерби (Англия) она победила американскую звезду реалити-шоу Египта Крисс нокаутом во втором раунде.
Бой состоялся в рамках Misfits Duel 2 на арене Vaillant Live. Крисс является дочерью легендарных хип-хоп исполнителей: Энтони Крисса из Naughty by Nature и Сандры Дентон из Salt-N-Pepa, сообщает BBC.
Почему именно этот нокаут стал вирусным?
В одном из эпизодов поединка она выполнила очень редкую для бокса комбинацию – три одинаковых удара подряд, три левых хука. Последний удар попал чрезвычайно чисто прямо в челюсть соперницы.
После этого соперница буквально упала лицом вперед, и момент выглядел очень драматично. Жесткий нокаут в дебютном поединке произвел сильное впечатление на зрителей.
Именно этот эпизод – три левых хука подряд и зрелищное падение – мгновенно разлетелся по социальным сетям и спортивным сайтам, став одним из самых обсуждаемых моментов боя, а комментаторы боя назвали это "нокаутом года".
Кто такая Джейд Джонс?
Валлийская спортсменка, которая уже вписала свое имя в историю спорта. Она – двукратная олимпийская чемпионка по тхэквондо, которая получила золото на Летних Олимпийских играх 2012 и 2016 годов.
После выступлений на Летних Олимпийских играх 2020 и 2024 годов спортсменка решила начать новый этап в своей карьере – перейти в профессиональный бокс.
По данным Mirror, сейчас она тренируется в городе Ливерпуль под руководством бывшего профессионального боксера Стивена Смита.
Ее первый бой на профессиональном боксерском ринге стал дебютом в новом виде спорта и сразу привлек значительное внимание.