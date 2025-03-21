"Отлуплю на**й": одиозный обидчик Майка Тайсона угрожает Джошуа

Известный американский боксер и блогер Джейк Пол выразил свою готовность к бою не только с ветеранами бокса. Дерзкий Пол-младший назвал боксера, с которым хотел бы разделить один ринг.

28-летний боксер-блогер не против провести бой против Энтони Джошуа. Джейк Пол одиозно обратился к бывшему чемпиону мира, пишет 24 Канал со ссылкой на Happy Punch.

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Хочет подраться с Эй Джеем

Джейк Пол назвал слабое место Энтони Джошуа.

Я хочу подраться с Энтони Джошуа. Я изобью его. У него слабый подбородок, нет никаких навыков, он деревянный. Я тебя люблю, Энтони, мы друзья, но я хочу побить тебя,

– заявил Пол-младший.

Сейчас Энтони Джошуа восстанавливается от травмы, поэтому его возвращение в ринг откладывается. Последний раз британец выходил в ринг 21 сентября прошлого года. Тогда Эй Джей в пятом раунде был нокаутирован Даниэлем Дюбуа.

Всего за спиной Джошуа 32 проведенных боя в профессионалах, в которых одержал 28 побед (25 – нокаутом), а также потерпел 4-х поражений. Кроме Дюбуа Энтони побеждал Энди Руиз и дважды Александр Усик.

Джошуа продолжает ждать боя против Тайсона Фьюри, но для этого "Цыганскому королю" нужно восстановить карьеру. Также была информация, что Энтони может "украсть" у Усика реванш с Даниэлем Дюбуа.

Зато Джейк Пол в середине ноября 20247-го года дрался с легендой бокса Майком Тайсоном. Боксер-блогер победил "Железного Майка" по решению судей – 79-73. После этого была информация о битве двух братьев Пол.