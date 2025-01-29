Джейк и Логан Пол выйдут в один ринг 27 марта 2025-го года. Информация о совместном бое братьев появилась в соцсетях боксеров-блогеров, а также на странице стримингового сервиса Max в инстаграме, пишет 24 Канал.

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Братская битва

Уже даже вышел первый постер боя братьев.

Момент, на который вы ждали десятилетия... 27 марта,

– подписали фотографию.



Джейк Пол – Логан Пол / Фото стримингового сервиса Max

Напомним, что в середине ноября прошлого года Джейк Пол провел бой против легендарного Майка Тайсона. По решению судей, убедительную победу одержал боксер-блогер. Сразу после поединка "Железный Майк" заявил, что его следующим соперником станет старший брат Джейка – Логан Пол. Но все так и осталось на уровне слов легенды.

Зато Логан Пол в последний раз выходил в ринг 14 октября 2023-го года, когда одолел Диллона Дениса.