Джейку Полу понадобилась экстренная операция после Олимпиады: он может навсегда завершить карьеру

Будущее Джейка Пола в боксе остается неопределенным после поединка с Энтони Джошуа в декабре 2025 года. Все из-за осложнений, которые связаны с двойным переломом челюсти, полученным в поединке.

Недавно блогеру пришлось сделать экстренную операцию на челюсти. Об этом Пол сообщил на своей странице в инстаграме.

Смотрите также "Разнести вдребезги": Фьюри включил Усика в свои планы на 2026 год

В каком состоянии Джейк Пол?

Сразу после поединка с Джошуа американцу провели сложную операцию на челюсти. Ему поставили две титановые пластинки и удалили несколько зубов.

Новую операцию пришлось делать из-за осложнений: пластины и винты начали смещаться, когда Пол поддерживал свою возлюбленную из Нидерландов Ютту Лердам на Олимпийских играх-2026.

Один из маленьких винтов я должен был выплюнуть. Они очень переживали тем, что может произойти инфекция, поэтому нам пришлось их сразу вытащить, потому что фактически это была просто открытая рана в моем рту, где есть еда и бактерии,

– сказал ютубер.

Кроме травм головного мозга, переломы челюсти является одной из самых серьезных травм, которые может получить боксер. Процесс восстановления требует строгого соблюдения медицинских рекомендаций, чтобы обеспечить полное заживление кости вокруг пластин и винтов. Также будут оставаться вопросы относительно будущей прочности переломанного места.

Как пишет Boxingnewsonline, эти факторы могут поставить крест на дальнейшей боксерской карьере Пола. Хотя Накиса Бидариан, соучредитель Most Valuable Promotions, заявил, что блогер планирует вернуться на ринг и встретиться с братом Тайсона Фьюри.

Также известный актер Жан-Клод Ван Дамм уже успел вызвать Пола на бой.

Что с Джейком Полом: детали