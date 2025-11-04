Ходячий кусок мусора, – Пол вдребезги разнес Дэвиса, который жестоко избил девушку

Во вторник, 4 ноября, появилась информация об отмене выставочного боя между Джервонтой Дэвисом и Джейком Полом. Из-за чего организаторам пришлось перенести весь вечер бокса на другую дату.

Пока неизвестна новая дата вечера бокса. Джейк Пол резко прокомментировал срыв боя с Дервонтой Дэвисом, раскритиковав чемпиона мира по версии WBA в легком весе, передает 24 Канал со ссылкой на профиль Джейка Пола в соцсети Х.

К теме Бой Пол – Дэвис отменен: кто сорвал противостояние потенциального соперника Усика

Что сказал Пол о Дэвисе?

Боксер-блогер отреагировал на жестокое избиение Дэвисом своей подруги. Пол-младший публично проехался по Джервонте, назвав его обидчиком женщин и дураком, которому он не хотел давать платформу для увеличения базы фанов и обогащения. В то же время Джейк добавил, что его компания выступает за защиту и поддержку женщин, извинившись у всех, кто был привлечен к устройству такого вечера бокса.

Потенциальный соперник Александра Усика попросил прощения у бойцов, которые должны были выйти в ринг в андеркарде боксерского события, своей команды, которые жертвовали семьями ради подготовки к бою с Дэвисом.

Джервонта Дэвис – это буквально ходячий кусок мусора. Работать с ним – сплошной кошмар. Непрофессионализм, странные требования, опоздания на съемки на несколько часов. Плюс многочисленные аресты, обвинения и судебные иски. Если вы поддерживаете этого человека, вы поддерживаете самый отвратительный грех, который может совершить человек,

– заявил Джейк.

"Страшно, что люди с таким дьявольским характером могут подняться на вершину культуры и спорта, включая позиции власти. Надеюсь, что люди будут смотреть дальше, чем за его фальшивые "уличные образы" и "сваг", и найдут что-то глубже, чтобы стать чьим-то фанатом. Что же до меня – я, как всегда, двигаюсь к следующему. Кто угодно. Когда угодно. Где угодно", – добавил Пол.

Как сообщало издание ESPN, бывшая девушка боксера Кортни Россел обвинила его в домашнем насилии. Инцидент произошел в конце октября в одном из клубов Майами, где девушка работала официанткой. Она рассказала, что боксер напал на нее в служебном помещении, где не было камер видеонаблюдения. В иске утверждается, что Дэвиса обвиняют в нанесении телесных повреждений, незаконном лишении свободы, похищении и умышленном причинении морального вреда.

Что известно о сорванном бое Пол – Дэвис?