Бывший чемпион мира Джеймс Тони зашел слишком далеко в своих высказываниях. Американский экс-боксер заверил, что мог бы победить любого из топовых супертяжей современности.

Американский экс-боксер в свои 57 лет выделился смелым заявлением о своих возможностях и силе. Джеймс Тони заверил, что бой против любой звезды современного хевивейта будет для него легкой работой, передает 24 Канал со ссылкой на SecondsOut Boxing News.

Кто заявил, что может нокаутировать Усика и других звезд хевивейта?

В своем комментарии Тони вспомнил не только Александра Усика, но и Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Джеймс не только заговорил о своей победе над ними, но и заверил, что мог бы с легкостью отправить их в нокаут.

Тайсон Фьюри, Александр Усик, Энтони Джошуа? Легкая работа. Мы тренируемся, это будет легкая работа, поверьте мне. Я все равно нокаутирую всех этих ублюдков. Точка,

– заявил Тони.

Ранее Джеймс Тони в комментарии ютуб-канала The Main Event составил свою топ-3 лучших боксеров независимо от весовой категории. В этой тройке лучших не нашлось места Александру Усику. На вершине американец разместил нового абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Теренса Кроуфорда. За его спиной оказался Дэвид Бенавидес, а тройку замкнул чемпион мира по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис.

Напомним, что еще летом 2025-го Деонтей Уайлдер посягнул на бой против Усика.

Что известно о Джеймсе Тони?