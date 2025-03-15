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15 марта, 20:42
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Легендарный Джойс получил нового соперника: с кем будет драться британец

Егор Торяник
Основні тези
  • Диллиана Уайт получил травму и не будет драться против Джо Джойса в Манчестере.
  • Джо Джойс узнал имя боксера, который заменит травмированного Диллиана Уайта.

Джо Джойс должен был драться против Диллиана Уайта. Однако второй получил тяжелую травму, из-за чего вынужден был отказаться от поединка.

Зато Джойс все-таки будет драться в запланированную дату. Британский боксер получил нового соперника вместо травмированного Уайта, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

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Кто станет оппонентом Джойса

На замену травмированному Диллиану Уайту нашли известного хорватского боксера. Теперь Джо Джойс будет противостоять мощному Филипу Хрговичу.

Бой Джойс – Хргович состоится 5 апреля 2025 года. Место проведения поединка – арена "Co-Op Live" в Манчестере, Англия.

Джо Джойс уже дрался против Филипа Хрговича в рамках лиги WSB в 2013 году. Тогда британец одолел хорватского боксера раздельным решением судей.

Напомним, что последний бой Хргович провел против Даниэля Дюбуа в июне 2024 года. Хорват потерпел сокрушительное поражение, оказавшись в нокауте в восьмом раунде поединка.