Натомість Джойс все-таки битиметься у заплановану дату. Британський боксер отримав нового суперника замість травмованого Вайта, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

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Хто стане опонентом Джойса

На заміну травмованому Ділліану Вайту знайшли відомого хорватського боксера. Тепер Джо Джойс буде протистояти потужному Філіпу Хрговичу.

Бій Джойс – Хргович відбудеться 5 квітня 2025 року. Місце проведення поєдинку – арена "Co-Op Live" у Манчестері, Англія.

Джо Джойс вже бився проти Філіпа Хрговича в межах ліги WSB у 2013 році. Тоді британець здолав хорватського боксера роздільним рішенням суддів.

Нагадаємо, що останній бій Хрговіч провів проти Даніеля Дюбуа у червні 2024 року. Хорват зазнав нищівної поразки, опинившись у нокауті у восьмому раунді поєдинку.