Тому стримінгова платформа планує провести ще одне фантастичне протистояння. Компанія хоче організувати бій за участю Тайсона Ф'юрі, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

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Потенційний суперник Ф'юрі

"Циганський король" має популярність у Сполучених Штатах Америки. Адже він тричі бився проти зіркового Деонтея Вайлдера. Тому бій за участі британця може сподобатись вболівальниками.

Netflix має наміри організувати бій між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Компанія зробить шалену пропозицію "Циганському королю", щоб він повернувся у бокс, не дивлячись на те, що він завершив кар'єру.

Нагадаємо, що востаннє Тайсон Ф'юрі бився проти Олександра Усика у грудні минулого року, де програв одностайним рішення суддів. Через деякий час після бою проти українця боксер оголосив про завершення кар'єри.