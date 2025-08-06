Бывший британский боксер Джо Кальзаге откровенно рассказал, кого считает лучшим бойцом в истории ринга. Непобедимый британец выделил сразу четырех боксеров.

По мнению Джо Кальзаге, сразу четверо боксеров заслуживают быть на вершине истории бокса. Представитель британского бокса не выделил Майка Тайсона и Джорджа Формана, передает 24 Канал со ссылкой на SecondsOut Boxing News.

Стоит прочитать "Абсолют" Усика под угрозой: как продолжаются переговоры с Паркером

Лучшие боксеры в истории по мнению Кальзаге?

Зато Джо добавил в топ-4 кумира Александра Усика – Мухаммеда Али, но украинского абсолютного чемпиона в этом заявлении проигнорировано.

Лучшие боксеры в истории? Замечательный Марвин Хаглер, Шугар Рэй Леонард, Мухаммед Али, Шугар Рэй Робинсон,

– сказал Кальзаге.

Отметим, что Майк Тайсон также считает, Мухаммеда Али – лучшим боксером в истории.

Что известно о Джо Кальзаге?