Промоутер дал прогноз на бой легендарного британского боксера

В ближайшее время состоится грандиозный вечер бокса в Англии. В главном поединке спортивного шоу Джо Джойс сразится против Филиппа Хрговича.

Эдди Хирн высказался о бое между Джойсом и Хрговичем. Более того, промоутер сделал прогноз на противостояние между британцем и хорватом, сообщает 24 канал со ссылкой на Stomping Ground.

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Как завершит бой Джойс – Хргович

Эдди Хирн отметил, что раньше Джо Джойс был мощным боксером. Британец мог отправить соперника в нокаут и держать удар. Однако со временем его прочность изменилась в худшую сторону.

Удары, которые потрясли его в бою с Чисорой, никогда не потрясли бы его раньше. Два поражения Чжану, тысячи раундов тяжелых спаррингов стали проблемой. Если хотите прогноз, его хорошо побьют в субботу, и бой закончится в течение 3-4 раундов,

– сказал Хирн.

Напомним, что бой между Джо Джойсом и Филиппом Хрговичем состоится в Манчестере. Проведение поединка запланировано на 5 апреля.

Ранее Джойс и Хргович встречались между собой на World Series of Boxing. Тогда в 2013 году британец победил хорвата раздельным решением судей.